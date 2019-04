Lunedì 22 Aprile 2019, 17:51

Irruzione dei carabinieri della compagnia di Marano in un'abitazione del centro cittadino. I militari dell'Arma hanno sequestrato oltre 40 mila euro in contanti ritenuti frutto di attività illecita e proceduto al sequestro, in un box adiacente all'immobile, di un'autovettura rubata nei mesi scorsi in un comune limitrofo. L'operazione è stata portata a termine grazie ad una imponente attività di intercettazione ambientale e telefonica. Il proprietario dell'appartamento in cui sono stati rinvenute le banconote è stato denunciato a piede libero. L'autovettura, una Smart trovata in un piccolo deposito, era ormai in fase di smontaggio quando sono intervenuti i militari dell'Arma. Il denunciato, secondo quanto trapelato finora, non avrebbe saputo fornire spiegazioni convincenti sull'ingente somma di denaro rinvenuta nella casa. Le perquisizioni - su richiesta dell'autorità giudiziaria - sono state estese anche in altri territori della provincia e nel capoluogo. Il sospetto è che il denaro possa essere frutto di un'attività legata al narcotraffico o di riciclaggio di autovetture rubate.