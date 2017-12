Lunedì 25 Dicembre 2017, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 11:42

Blitz dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Marano nelle palazzine di via Borsellino, In manette è finito Gaetano Foscarino, 23 anni, trovato in possesso di 230 grammi di marijuana. Quando i militari dell'Arma, agli ordini del capitano Gabriele Lo Conte e del tenente Francesco Tessitore, hanno fatto irruzione nella sua abitazione, il giovane ha tentato di disfarsi del quantitativo di stupefacenti lanciandolo dalla finestra. La scena è stata notata dai carabinieri, che nel frattempo avevano circondato la zona degli alloggi popolari con l'ausilio dei militari del Battaglione Cio di Secondigliano. Lo stupefacente è stato recuperato e sequestratio e il pusher arrestato.