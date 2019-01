Blitz dei carabinieri nella Cisternina: sequestrate armi e droga, tre arresti

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 06:50

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un controllo pianificato nel complesso di edilizia popolare “Cisternina” nell’hinterland nord-est di Napoli ove esiste una “piazza di spaccio”.Nel corso del blitz sono stati circondati vari condomini ed è stato immediatamente bloccato un 50enne che si aggirava con fare sospetto per il rione; sottoposto a perquisizione personale, lo stesso è stato trovato in possesso di circa 500 grammi di sostanze stupefacenti: hashish, cocaina e crack in stecchette e dosi pronte per lo spaccio al dettaglio.Nella sua utilitaria, parcheggiata poco distante in mezzo ad altre vetture, i militari dell’arma hanno invece rinvenuto le sue armi: tre pistole semiautomatiche di vario calibro avvolte in teli (tutte cariche e pronte all’uso), un silenziatore e varie munizioni, il tutto occultato all’interno di un nascondiglio ricavato creando una intercapedine sotto il sedile guidatore.Contestualmente, nel corso delle perquisizioni domiciliari programmate, è stato individuato un deposito di stupefacente all’interno dell’abitazione di due insospettabili: un 16enne e sua madre 47enne.Questi ultimi, percepita l’imminente irruzione dei militari, hanno lanciato dalla finestra una busta che conteneva altro mezzo chilogrammo di sostanze stupefacenti dello stesso tipo nonchè bilancini e materiale per il confezionamento in dosi.Il “kit per lo spaccio” è stato immediatamente recuperato dai militari che avevano cinturato l’edificio e i due soggetti sono stati tratti in arresto.