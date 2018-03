Sabato 24 Marzo 2018, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due pistole sono state sequestrate dai carabinieri durante una perquisizione in un condominio del complesso popolare «ex legge 219», a Brusciano. I militari della compagnia di Castello di Cisterna le hanno trovate in una scatola di derivazione dell'impianto elettrico dell'ascensore condominiale: si tratta di una semiautomatica carica e con matricola abrasa e una beretta risultata rubata durante un furto in abitazione a Santa Maria a Vico. Le armi saranno sottoposte a comparazioni balistiche e dattiloscopiche da parte del Racis di Roma.