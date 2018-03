Mercoledì 14 Marzo 2018, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 13:51

All’appello dell’operazione contro il clan camorristico dei Lo Russo che il 20 novembre scorso portò a più di 40 arresti mancava solo lei, Anna Aaceto, una 65enne napoletana ritenuta affiliata al clan nella posizione di “capo piazza” del rione San Gennaro. Dichiarata latitante da 5 mesi, si spostava di nascondiglio in nascondiglio.All’alba i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero, con la collaborazione di colleghi del reggimento Campania e della compagnia di Mondragone, l'hanno arrestata in un appartamento di Castel Volturno. Su un letto le valigie chiuse, segno che stava per spostarsi di nuovo.