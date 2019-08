Venerdì 9 Agosto 2019, 13:14

ERCOLANO. Pugno duro contro i parcheggiatori abusivi: i carabinieri ne fermano 15, multe per oltre 10mila euro. Una maxi operazione dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Emanuele Corda, ha permesso di resettare alcuni punti chiave, tra Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio, dalla presenza di parcheggiatori non autorizzati che, soprattutto in questi periodi invadono le strade.Nel corso dei controlli i militari hanno denunciato due parcheggiatori e ne hanno sanzionati 13, tutti di Ercolano e pregiudicati, per in totale di 10mila euro di multa. Le zone prese d’assalto dagli illegali della sosta, soprattutto via Marittima e via Achille Consiglio ad Ercolano e le aree limitrofe alle spiagge. A San Sebastiano fermati nei pressi di bar e mercato. I carabinieri fanno sapere che i controlli per contrastare il fenomeno andranno avanti tutta l’estate.