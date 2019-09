Napoli: ladri di cicas in azione, ripresi dalle telecamere di un bar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 16 Settembre 2019, 10:28

Li hanno ripresi le telecamere del bar mentre, nella notte, dopo aver parcheggiato l'auto, si sono diretti verso la pianta in bella mostra all'ingresso del locale. Erano in due - canottiera, bermuda e tatuaggi - in pochi minuti hanno portato via una cicas di grandi dimensioni distruggendo il vaso di terracotta che la conteneva. È successo a Soccavo, in via Antonino Pio, nei pressi della sede dell'Inps.