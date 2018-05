«Ma voi state un’altra volta qua?», il signore anziano stavolta è divertito. Esattamente un mese fa aveva raccontato la paura di chi vive sulla piazza più bella della città che è anche quella a più intensa attività balistica. Aveva raccontato dei colpi d’arma da fuoco che si sentono con frequenza e aveva previsto: ci rivedremo fra poco. Per questo adesso sorride: «Che avevo detto? Qui non si trova pace... Mi fido perché l’altra volta non avete scritto il nome e vi dico che pure questa volta i colpi li abbiamo sentiti bene, perché era notte fonda e non c’erano rumori. Bum, bum, bum, non so se sono stati tre o quattro gli spari, mia moglie ha fatto un salto nel letto. Le ho detto di restare stesa che c’era meno probabilità di acchiappare un proiettile vagante. L’esperienza servirà pure a qualcosa...».



L’esperienza è quella di un residente nella piazza ed è esattamente la stessa di tutte le altre persone che vivono o hanno attività commerciali in quel luogo. Anche il racconto non cambia perché la questione è la stessa: pazza Trieste e Trento è zona di confine fra il territorio del Pallonetto e quello dei Quartieri, i clan esigono il rispetto dei confini e usano l’unico mezzo che conoscono: la violenza. Se avete pazienza proviamo a spiegarvi, facendo tesoro delle esperienze che le persone della piazza hanno raccontato, a cominciare da Antonio Sergio, patron del Gambrinus che conosce bene quell’area e sa cosa accade: «Da sempre i ragazzi di Santa Lucia e quelli dei Quartieri Spagnoli sono in contrasto. Un tempo si affrontavano faccia a faccia, lucidi e tenaci; oggi lo fanno a colpi di pistola pieni di droga e in sella agli scooter. Segno del degrado dei tempi». C’è qualcosa di romantico nel racconto dei tempi antichi fatto da Sergio, qualcosa di più simile ai Ragazzi della via Pal che alla guerra fra clan di camorra. Invece la storia era, ed è tutt’oggi, solo una schifezza di sopraffazione per la gestione del territorio a livello malavitoso: nessun romanticismo per il passato né, ovviamente per il presente. «Al futuro, invece, non voglio nemmeno pensare - prosegue il signore anziano che affaccia sulla piazza - perché qua in mezzo, prima o poi, succede una strage. Se arrivano un po’ prima, quando di ragazzi ce ne sono a centinaia, e gli scappa un colpo di mitraglietta, raccogliamo morti e feriti a decine».







Magari sarà un po’ enfatico il nostro cicerone sulle notti armate di piazza Trieste e Trento, però dimostra di sapere bene come funzionano le cose ai piedi della finestra del suo salotto (la stanza da letto non affaccia sulla piazza, ci ha confidato). Succede esattamente che la linea di confine stabilita idealmente fra le opposte fazioni sarebbe all’altezza della fontana del carciofo: dal lato del Plebiscito è territorio del Pallonetto, dal lato di Toledo è territorio dei Quartieri, almeno sulla carta. Perché gli sconfinamenti sono frequenti. E quando scriviamo «frequenti» pensiamo a una notte sì e una no: insomma, ogni settimana bisogna fare almeno un paio di azioni di forza per rispedire gli invasori dal loro lato della piazza. E qui, lo ribadiamo, non è solo una questione adolescenziale, ma una vicenda di affari malavitosi. Perché se cinquant’anni fa il controllo era legato alle estorsioni e al contrabbando di sigarette, oggi tutto ruota intorno alla droga. E in quella piazza, abituale luogo di ritrovo notturno dei giovani, di droga ne gira in quantità inimmaginabili. E bisogna prendersi quanto più territorio possibile per lo spaccio: chi ha più terreno piazza più «roba» e guadagna di più alimentando le casse del clan di riferimento. Adesso, dice chi è bene informato, lo spaccio s’è spostato perché è diventato più aggressivo. Se un tempo si preferiva la zona a ridosso del Plebiscito, di notte meno affollata, meno illuminata e più riservata, adesso la merce si vende direttamente in mezzo al caos dei nottambuli che, abitualmente, si raggruppano dal lato della piazza che s’accosta a Toledo. Ecco, dunque, che attestare la propria presenza sull’intera piazza, piuttosto che in una sola fetta, significa conquistare per intero il mercato dello spaccio e i guadagni ad esso collegati. Ma fin qui abbiamo parlato di camorra «vera», quella dei clan strutturati e organizzati sia militarmente che economicamente. Il vero problema attuale, invece, sono le nuove leve: meno acculturate sul fronte economico e malavitoso, capaci di esercitare esclusivamente azioni violente, spesso slegate da eventi puntuali. Insomma, se un tempo si andava ad attestare la presenza su un’area solo per ricacciare indietro eventuali sconfinamenti, adesso si mette in atto una «stesa» solo per il gusto di farlo. Ecco, dunque, che con l’arrivo della bella stagione, i blitz notturni di gruppi di delinquenti armati fino ai denti, si moltiplicano a dismisura: «Da maggio a ottobre fanno due o tre stese a settimana - confida un negoziante - d’inverno invece si riducono drasticamente». Ma volete mettere? Col freddo mica è piacevole andare in giro con la moto a mostrare pistole e mitragliette. Con la bella stagione, invece, vento tra i capelli e pistola in pugno è tutta un’altra cosa. Che orrore.

Lunedì 14 Maggio 2018, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 13 Maggio, 21:48

