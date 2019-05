Venerdì 24 Maggio 2019, 13:23

La Guardia di Finanza di Ischia ha sequestrato la somma di 80 mila euro a una donna di 30 anni di Napoli, residente sull'isola, nel corso di controlli a turisti e vacanzieri attivati in vista dell'estate. La donna non ha saputo spiegare la provenienza del denaro. Nel corso dei controlli sono state identificate e segnalate alla prefettura otto persone che erano in possesso di hashish e marijuana. La droga sequestrata ha un peso complessivo di 21 grammi.