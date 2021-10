Blitz dei Nas al mercato ittico di Pozzuoli sequestri, multe e un denunciato

Blitz dei carabinieri del Nas di Napoli nel mercato ittico di Pozzuoli, dove i militari hanno posto sotto sequestro 50 chilogrammi di prodotti, del valore di circa 2500 euro, trovati in un cattivo stato di conservazione. I controlli sono stati eseguiti da cinque squadre, complessivamente 20 ispettori del Nucleo, e dal comandante Alessandro Cisternino. Rilevate 9 violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare ed elevate contravvenzioni per totale 2000 euro.

Uno dei rivenditori è stato denunciato. L'operazione, scattata all'alba, poco dopo l'orario di apertura al pubblico, ha interessato tutti gli stand presenti nella struttura. Durante i controlli sono emerse significative criticità come la cattiva conservazione degli alimenti e la mancanza di certificazione di tracciabilità da parte di alcuni commercianti che non hanno fornito indicazioni circa la provenienza dei prodotti presenti sui banchi degli stand.