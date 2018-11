Venerdì 9 Novembre 2018, 19:17

POMPEI - Blitz dei carabinieri del Nas in un ristorante all’ombra per turisti. Sequestrati 33 chilogrammi di alimenti, definiti «insudiciati», pronti ad essere portati ai tavoli di un gruppo di stranieri. I controlli sono ancora in corso e i militari del nucleo antisofisticazione e sanità dell’Arma stanno valutando l’ipotesi di porre sotto sequestro l’intero locale. Per questo motivo il nome dell’attività commerciale non è stato reso noto. Le attività ordinarie e straordinarie di verifica e controllo - eseguite dai carabinieri del Nas di Napoli nei settori della «sicurezza alimentare e sanitaria» a tutela della salute pubblica – sono scattate in un noto ristorante di Pompei che serve menù turistici. Qui i carabinieri hanno proceduto ad una verifica-igienico sanitaria, all’esito della quale hanno sequestrato: 33 chilogrammi di alimenti vari detenuti in cattivo stato di conservazione ed insudiciati; un frigo congelatore a pozzetto; un locale seminterrato privo dei requisiti igienico-sanitari e strutturali, nonché privo di titoli autorizzativi.