Blitz nella movida del centro storico di Napoli, multe a raffica per baretti e pub

Continuano i controlli predisposti dal Comando della Polizia Locale di Napoli nel centro storico di Napoli, nella notte personale del reparto U.O. Avvocata è intervenuto in zona università, nelle strade dei baretti del centro storico, per la verifica del rispetto delle norme sull'inquinamento acustico, sulla vendita degli alcolici in contenitori di vetro e per la verifica del rispetto della ordinanza comunale sulla movida.



Ad alcuni locali sono state contestate anche violazioni relative alla vendita di alcolici in bottiglia dopo le ore 24. Piu precisamente l’intervento ha riguardato le principali vie della movida: a Mezzocannone sono stati controllati e sanzionati un bar e un pub per impatto acustico e musica dopo mezzanotte. In Via De Marinis al titolare di un altro pub è stato sanzionato per violazioni relative a impatto acustico e musica dopo mezzanotte e vendita di alcolici. Le operazioni sono proseguite in Largo Girolamo Giusso dove al titolare di un caffè sono state contestate violazioni relative ad impatto acustico e musica dopo mezzanotte e vendita alcolici da asporto. Infine in via San Giovanni Maggiore Pignatelli al titolare di un bar, è stata contestata la chiusura oltre le ore 03:30. Anche per i parcheggiatori abusivi della zona sono scattati controlli e sanzioni. I controlli proseguiranno nel corso delle settimane.

