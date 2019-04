Lunedì 8 Aprile 2019, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacolare operazione dei carabinieri della Compagnia di Marano, che nella notte arrestato - in una zona di confine tra Marano e Quarto - Mauro Verde, accusato di estorsione aggravata dalla finalità mafiosa. L'uomo era sfuggito qualche mese fa al blitz che aveva portato all'arresto di Gianluca Troise, noto pregiudicato di Marano ritenuto affiliato alla fazione malavistosa degli Orlando-Polverino-Nuvoletta. Verde, si era fato alla fuga lo scorso 11 gennaio, facendo perdere le proprie tracce. I militari dell'Arma di Marano, guidati dal capitano Gabriele Lo Conte e dal tenente Francesco Tessitore, lo hanno individuato e catturato all'interno di un'abitazione di via Pendine-Casalanno. Denunciate due persone per favoreggiamento.