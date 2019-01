Lunedì 14 Gennaio 2019, 11:26

I Carabinieri della Tenenza di Melito hanno tratto in arresto Francesco Vespasiano, un 28enne di Arzano e Salvatore Briandi, un 36enne di Scampia. Indagini ancora in corso su un loro complice in via d’identificazione.Durante un prolungato servizio di osservazione predisposto all'interno del parco Monaco, sul corso Europa di Melito, i Carabinieri sono intervenuti dopo aver monitorato diverse cessioni di droga; lo stupefacente veniva materialmente consegnato da Vespasiano e Briandi mentre il loro complice controllava la zona facendo da vedetta.Al momento dell'intervento i primi due sono stati bloccati mentre il terzo è riuscito a far perdere le sue tracce.La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento e sequestro di circa 6 grammi di cocaina, 13 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana nonché della somma in denaro contante di 570 euro ritenuta provento dell’attività illecita.Identificati e segnalati al Prefetto come assuntori 5 giovani che si erano approvvigionati di droga dagli indagati. Gli arrestati sono stati tradotti a Poggioreale.