Blitz nella roccaforte del clan: presi sette pusher a domicilio, c'è un calciatore​

Giovedì 5 Aprile 2018, 08:41

TORRE ANNUNZIATA - Blitz alle prime luci dell’alba a Torre Annunziata: la polizia arresta 7 giovani spacciatori di cocaina. Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Vincenzo Gioia e dal vicequestore Elvira Arlì, insieme agli uomini del reparto prevenzione crimine di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura.In carcere sono finiti cinque pusher (Antonio Bruno, Aniello Ino, Angelo Nasto, Carlo Antille e Raffaele Cirillo), tutti tra i 20 e i 27 anni, ma già con precedenti penali, mentre un 21enne e un 23enne sono stati sottoposto all’obbligo di firma. Tra gli arrestati c’è anche un calciatore della Sarnese, Nasto, finito in manette già alcune settimane fa.Le indagini della polizia hanno permesso di smantellare una piazza di spaccio a domicilio che aveva la base in un appartamento lungo il corso Vittorio Emanuele III di Torre Annunziata, a due passi da palazzo Fienga, la roccaforte del clan Gionta oggi murata e in via di confisca.Oltre 70 uomini, con l’ausilio di cani antidroga e antiesplosivi, e di un elicottero, hanno circondato il quartiere ed eseguito l’operazione “Pesca velenosa”.