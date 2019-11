Servizio straordinario di controlli dei carabinieri della stazione di Boscoreale e della Sezione Operativa di Torre Annunziata all’interno dei rioni di edilizia popolare “Piano Napoli” di Via Settetermini e Via Passanti Scafati, 9 le persone denunciate.



Un 33enne di Scafati è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico in acciaio, mentre una 45enne incensurata del posto è stata segnalata all’A.G. per detenzione abusiva di arma da fuoco. Nella sua abitazione un fucile “Castellani” a canne sovrapposte calibro 12.



Denunciato un 15enne incensurato di Torre Annunziata, fuggito a bordo di un motociclo dopo che gli era stato intimato l’alt. Bloccato dopo un breve inseguimento, il giovane dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.



Due le persone sorprese alla guida con patente revocata: un 30enne di Gragnano e un 26enne di Boscoreale, entrambi già noti alle forze dell'ordine.



I militari hanno poi bloccato un furgone all’interno del quale era trasportato una moto alla quale era stato abraso il telaio e rimossa la targa: tre le persone denunciate per ricettazione, tutti del quartiere napoletano di Ponticelli.

E’ invece di Pompei il 16enne controllato a bordo di uno scooter risultato rubato il luglio scorso a Roccarainola. Per lui una denuncia per ricettazione.



Nel corso del servizio sono state sequestrate circa 59 dosi di marijuana, rinvenute in un sottoscala dell’isolato 10 del Rione “Piano Napoli”; 86 le persone identificate, 19 i veicoli controllati: 18 di questi sono stati sanzionati con contravvenzioni al codice stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA