Blitz dei Nas in pizzeria, dispensa non a norma: sequestrati 150 chili di carne e verdura

Martedì 2 Ottobre 2018, 19:19

TORRE DEL GRECO - Blitz dei carabinieri del Nas in una pizzeria della periferia di Torre del Greco, trovati alimenti senza etichetta e in cattivo stato: sequestrati 150 chili di prodotti tra carne e verdura. Operazione anti frode-alimentare dei militari di Napoli: gli uomini del nucleo anti-sofisticazione hanno compiuto una serie di controlli in bar, ristoranti e pizzerie della città verificando l'applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e sanitaria.Nel corso di un'ispezione igienico-sanitaria ad un ristorante-pizzeria di via Nazionale, è stato scoperto un deposito alimentare non i regola, privo di documenti e autorizzazioni e con cibo in pessimo stato di conservazione. In particolare nella dispensa degli orrori c'erano carne e verdura senza coperture, esposte all'aria e in contatto con altri alimenti. Per questo motivo è scattata la chiusura amministrativa del deposito alimentare della pizzeria e il sequestro di 150 chili di prodotti alimentari, rinvenuti non in regola con i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge.