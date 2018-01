Maxi blitz nel Parco Verde di Caivano: smantellata la nuova piazza di spaccio della camorra

Giovedì 25 Gennaio 2018, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 11:52

Un giovane di 19 anni è finito in carcere mentre tre donne di 18, 36 e 38 anni ai domiciliari. Per tutti l'accusa è di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. I quattro sono stati bloccati nella mattinata di oggi dalla polizia nel corso di una vasta operazione di controllo condotta al Parco Verde di Caivano, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura.Secondo quanto accertato dalla polizia lo spaccio avveniva All'interno della scala di un edificio; all'interno della scala l'accesso era consentito solo a quanti pronunciavano una parola d'ordine.