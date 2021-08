Napoli, blitz nelle nuove strade dei baretti. Obiettivo: evitare assembramenti

Controlli a tappeto da parte degli uomini della polizia locale nell’area dei baretti di Largo Barracche ai Quartieri Spagnoli. a Napoli. Una zona, soprattutto negli ultimi tempi, frequentata dalla movida: sono numerosi bar e locali notturni. Proprio all’interno di queste attività ha concentrato la propria attenzione la squadra diretta dal capitano Giuseppe Cortese, dell’unità operativa investigativa centrale. Verifiche amministrative e tecniche - per controlli relativi a possibili furti di energia elettrica - che hanno scatenato l’ira di alcuni esercenti.

«Ci capita spesso - afferma il capitano Vincenzo Di Stasio, dell’unità operativa Avvocata - di assistere a scene del genere, quando facciamo questo tipo di verifiche. L’area in cui operiamo oggi è diventata un punto di riferimento per molti giovani che vengono in zona per consumare bevande a poco prezzo. Per questo motivo, controlli frequenti ci permettono di tenere sotto controllo la situazione. Con attività congiunte che mettiamo in campo insieme alle altre forze di polizia. Bisogna tenere la situazione sotto controllo in queste piazze: soprattutto la sera, si riuniscono centinaia di giovani in un momento in cui i contagi stanno risalendo in tutta la città».