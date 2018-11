Nuovo blitz della polizia metropolitana, sequestri a Quarto e a Pozzuoli

Sabato 10 Novembre 2018, 18:34

Prosegue l’azione della polizia metropolitana per il controllo del territorio e la tutela ambientale. Nel corso di una serie di interventi sono state sequestrate, per varie gravi infrazioni, due aziende a Quarto e una a Pozzuoli. In particolare a Quarto è stata sequestrata un officina di carpenteria metallica per abbandono di rifiuti e assenza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Altro sequestro per un'area non autorizzata allo stoccaggio. Entrambi società operavano nel comune di Quarto in via Masullo.A Pozzuoli sequestrata intera azienda per violazione limiti di deposito temporaneo e assenza di autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fogna.Soddisfazione per l’intervento è stato espresso dal sindaco metropolitano Luigi de Magistris e dal consigliere delegato alla polizia metropolitana Carmine Sgambati che ha ricordato come l’impegno della polizia metropolitana abbia portato a importanti successi negli ultimi due anni per la tutela e difesa del territorio contro i crimini ambientali.