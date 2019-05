Blitz della polizia municipale a Napoli, bloccati quattro parcheggiatori abusivi

Lunedì 6 Maggio 2019, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 15:30

Blitz della polizia municipale contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle aree prospicienti gli ospedali Santobono e Cardarelli. Da questa mattina, si sono svolti i controlli dell'unità operativa del Vomero comandata da Gaetano Frattini, che ha messo in campo agenti in borghese intervenuti nella prima fase di monitoraggio del territorio e successivamente le volanti di servizio.I poliziotti municipali hanno bloccato e identificato 4 parcheggiatori illegali che sono stati sanzionati e a cui è stato notificato l'ordine di allontanamento dalla zona. I guardiamacchine abusivi, tutti napoletani, sono stati segnalati al Questore di Napoli per l’emissione del divieto di accesso alle aree urbane e come previsto dall’ultima legge,il Decreto Salvini, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria perché già sanzionati per la stessa violazione con provvedimenti definitivi.I controlli contro gli abusi sono proseguiti con il monitoraggio della regolarità di gazebo e strutture mobili dei locali vomeresi. Gli agenti hanno proceduto al sequestro penale di un gazebo in via Cimarosa, di proprietà della nota pizzeria “Acunzo”.Nello specifico gli agenti hanno accertato che la struttura di forma rettangolare che occupava una superficie di circa 30 mq composta in alluminio anodizzato ancorata ai muri perimetrali del fabbricato , non rispettava le normative in materia.La struttura era delimitata da fioriere in ferro fissate alla base e il manufatto così creato é risultava a tutti gli effetti una volumetria aggiuntiva a servizio del pubblico esercizio,. Per questo gli uomini di Frattini hanno sequestrato la struttura e deferito all'autorità giudiziaria il titolare dal momento che non aveva esibito permesso a costruire.