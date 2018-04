Napoli, maxi blitz della polizia municipale nelle sale giochi e nei centri scommesse aperti fuori orario

Sabato 28 Aprile 2018, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 11:40

Blitz nelle sale da giochi e nei centri scommesse a Napoli, dove sono state monitorate le attività dei centri maggiormente frequentati dagli avventori. L’operazione, che rientra nell’azione di controllo organizzata dal comandante della polizia municipale di Napoli, Ciro Esposito, è stata diretta sul campo dall’unità operativa Vomero- Arenella guidata da Gaetano Frattini. La vasta operazione ha riguardato sia il rispetto delle delibere comunali riguardo gli orari e le modalità di svolgimento degli esercizi, sia la verifica delle autorizzazioni necessarie alle attività per per un totale di 6.000 euro di sanzioni.Impegnati con macchine civette e vestiti in borghese, i vigili urbani hanno agito negli orari in cui le sale avrebbero dovuto essere chiuse, tra le 12 e le 18. Oggetto dei controlli sono state l’Eurobet di via Cavallino, Gold Bet in via Porpora, Eurobet in via Pietravalle, un altro centro Eurobet nella zona dell’Avvocata, al corso Vittorio Emanuele e il Bingo in via Bracco, il punto Eurobet alla Riviera di Chiaia e Gold Bet in via nuova Marina.Durante il blitz, sono stati verbalizzati sette titolari che non ottemperavano all’obbligo di chiusura sancito dalla delibera che vieta l’apertura delle sale scommesse e da gioco dalle 12 alle 18. Inoltre altri cinque titolari sono stati multati per la mancanza di autorizzazione comunale prevista dal regolamento in materia di pubblica sicurezza e un locale in via Giulio Palermo, all’Arenella, è stato sequestrato con tutte le attrezzature. Tutte le persone verbalizzate sono state segnalate agli uffici competenti per i successivi adempimenti.Curiosità: gli agenti impegnati nell'operazione hanno raccontato che tutti gli avventori all'interno delle sale giochi e scommesse non si sono scagliati contro i poliziotti ma anzi hanno dichiarato, come verbalizzato: «Oggi grazie a voi non perdo denaro».Le operazioni di controllo intraprese, proseguiranno nei prossimi giorni a tutela dei minori e delle fasce più deboli, soggette alla dipendenza da gioco.