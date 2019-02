Venerdì 22 Febbraio 2019, 10:50

Dietro i sedili di una normale autovettura era stata installata una cisterna metallica, dalla capacità di circa mille litri, contenente gasolio di contrabbando. È quanto hanno scoperto a Caivano i militari del gruppo di Torre Annunziata che hanno condotto una operazione di controllo per contrastare il contrabbando di prodotti energetici sottoposti ad accisa.Nel porto di Torre Annunziata i militari hanno accertato che si prelevava da un motopeschereccio gasolio che veniva poi immesso in una cisterna che era a bordo di una vettura. Complessivamente, nel corso di tali operazioni, sono state sottoposte a sequestro due autovetture, un motopeschereccio, l'attrezzatura per il trasporto del prodotto e quasi 4 mila litri di gasolio di contrabbando destinato alla pesca marittima, e denunciate cinque persone.