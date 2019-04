Giovedì 25 Aprile 2019, 13:38

Tre quintali e mezzo di cozze totalmente sprovviste delle necessarie autorizzazioni sanitarie sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Torre del Greco. I militari sono intervenuti sulle banchine del porto dove le cozze, provenienti da locali impianti di miticoltura per i quali la Asl Napoli 3 Sud ha da tempo imposto il divieto di raccolta e vendita, erano pronte per la messa in commercio.