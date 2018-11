Blitz del sindaco e della polizia locale contro il sovraffolamento delle case nel Vesuviano

Mercoledì 7 Novembre 2018, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giuseppe Vesuviano – Blitz, questa mattina all’alba, di polizia municipale e polizia di stato per reprimere il sovraffollamento delle abitazioni. Sequestrate due immobili e fermati nove cittadini extracomunitari non in regola. Il sindaco leghista Vincenzo Catapano, il mese scorso, aveva approntato una speciale ordinanza contro il sovraffollamento delle abitazioni per colpire l’invasione di bengalesi ma anche di altre comunità extracomunitarie non in regola. Lo stesso primo cittadino, accompagnato dall’assessore all’immigrazione, Marica Miranda, ha partecipato al blitz da dove sono emerse terribili situazioni igieniche e sanitarie. “Dei veri lager che smantelleremo uno ad uno” ha poi commentato il sindaco nel corso della conferenza stampa tenuta in comune.