Napoli, in casa decine di gabbie con cardellini e trappole per catturarli: denunciato

Decine di gabbie con specie protette e detenzione illegale di cardellini nella propria abitazione. Questo hanno scoperto i carabinieri impegnati in un blitz con gli specialisti della Lega Italiana Protezione Uccelli che, ieri, hanno perquisito un appartamento in via Comunale Seva Cafaro, a Poggioreale.



Dopo un'attività investigativa in seguito ad alcune segnalazioni anonime ma ricche di particolari riguardo un uomo dedito alla detenzione e alla cattura di cardellini, i militari del Reparto Radiomobile di Napoli sono intervenuti insieme alle guardie Venatorie e Zoofile della Lipu coordinate da Giuseppe Salzano. L' ispezione scattata in seguito all' accertata presenza di cardellini che sono una specie protetta e non possono essere detenuti, catturati ne commercializzati, si è conclusa con la denuncia dell'uomo alla Procura della Repubblica ed il sequestro delle gabbie e di due trappole.



I cardellini sono stati prelevati e ricoverati per le visite di rito prima della liberazione all’Ospedale Veterinario dell’Asl Napoli 1 Centro. «I carabinieri sono da sempre pronti a sostenerci nella lotta alla tutela del mondo selvatico ed al rispetto delle regole che garantiscono una giusta vita agli animali – ha sottolineato Fabio Procaccini delegato Lipu di Napoli- le azioni sinergiche nate dal nostro sodalizio continueranno a vigilare sugli abusi e le illegalità perpetrate sul mondo animale». © RIPRODUZIONE RISERVATA