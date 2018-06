Mercoledì 13 Giugno 2018, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 15:49

Nelle prime ore di questa mattina - a seguito di diversi esposti di cittadini residenti - personale dell'unità operativa polizia investigativa centrale della polizia locale di Napoli, è intervenuto in via Postica alla Maddalena per debellare il fenomeno dell'abusivismo ed appropriazioni illecite di suolo pubblico.L’attività ha richiesto la partecipazione di un numero consistente di agenti operanti (circa 15 unità) e di un’attenta ed efficace azione di controllo e presidio del territorio poiché, nel quartiere in cui è egemone il clan Mazzarella, erano state installate abusivamente su aree comunali numerosi paletti metallici per delimitare gli spazi e renderli in servitù propria. Le operazioni di demolizione si sono concluse dopo alcune ore con la messa in sicurezza degli spazi e il ripristino della legalità.