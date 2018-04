Blitz dei vigili a San Giovanni: multe per sosta selvaggia, rifiuti e merce esposta al sole

Lunedì 30 Aprile 2018, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 16:33

Blitz dei vigili urbani in corso San Giovanni: raffica di multe per sosta selvaggia, occupazione di suolo pubblico, sversamento di rifiuti in orario non consentito ed esposizione di prodotti alimentari non a norma. Un bilancio positivo quello di questa mattina sul corso principale di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale della città, dove gli agenti dell’unità operativa Barra, San Giovanni, Ponticelli guidati dal comandante Enrico Fiorillo hanno ripristinato la legalità in tema di ambiente, codice della strada e norme igienico-sanitarie.L’operazione dei “caschi bianchi” ha portato ad elevare 56 verbali per non aver ottemperato al codice stradale parcheggiando veicoli in sosta selvaggia; 5 per aver depositato rifiuti oltre l’orario consentito per legge; 3 per occupazione abusiva di suolo pubblico. Inoltre sono state elevate sanzioni con il relativo sequestro di frutta e verdura per 240 chilogrammi esposti ad elementi chimici atmosferici e 2 verbali senza autorizzazione alla vendita per un importo pari a 10mila euro.