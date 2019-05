Bloccadegrado: al via la mobilitazione dei nastri gialli

Venerdì 10 Maggio 2019, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ il momento di dire basta all’incuria e all’abbandono in cui versano città, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi del Paese. E’ il momento direagire a una burocrazia asfissianteche blocca tutto e peggiora le condizioni di vita di ognuno di noi e le stesse Amministrazioni, a partire da quelle locali.Con questo obiettivo prende il via, a partire da oggi, 10 maggio, in contemporanea su tutto il territorio nazionale, l’iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado,promossa dall’Ance insieme alla società civile, il mondo produttivo, la filiera delle costruzioni e tutti coloro che vogliono reagire all’incuria e al degrado.Si tratta di unamobilitazione civile che punta a coinvolgere direttamente i cittadiniattraverso comitati civici, associazioni, volontariato che potranno segnalare e condividere facilmente, in prima persona, le situazioni di disagio e di abbandono che vivono ogni giorno a causa di soggetti pubblici e privati.Grazie agli strumenti della mobilitazione,nastri, volantini e cartelli che saranno disponibili anche nelle sede dell’Acen, sarà possibile scattare foto, condividere sui social network (hashtag #bloccadegrado) e segnalare al sitowww.bloccadegrado.ittutti i casi di degrado e di immobilismo che sono intorno a noi.