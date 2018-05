I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno sventato un tentativo di furto in un appartamento a Villaricca e arrestato un 31enne. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione di movimenti sospetti al 112 e hanno sorpreso il 31enne e suoi complici intenti a forzare la finestra di un'abitazione. Alla vista dei militari, i complici si sono dati alla fuga a piedi. Il 31enne è stato invece bloccato a bordo dell'auto del padre, con la quale tutti erano giunti sul posto. La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di vari arnesi atti allo scasso. Sono ancora in corso indagini per identificare i complici e verificare l'eventuale coinvolgimento del 31enne in analoghi reati commessi nella zona

Sabato 26 Maggio 2018, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 18:40

