Mercoledì 6 Febbraio 2019, 00:12

Inseguimento nel cuore dei Decumani per dare la caccia a due rapinatori, bloccati dalla polizia di Stato in piazza San Domenico Maggiore. Prima delle intercettazioni degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, i criminali avevano rapinato uno scooter Honda modello Sh in piazza Bovio, minacciando i giovani che vi erano a bordo e puntandogli contro due pistole.Una volta concluso il raid predatorio, i rapinatori stavano tentando di mettere a segno altri colpi in piazza Monteoliveto dove sono stati intercettati dalle volanti della polizia ed è scattato l'inseguimento. La fuga dei due giovani napoletani è finita con lo scontro tra il loro veicolo ed una delle volanti che è stata danneggiata frontalmente sul lato anteriore sinistro della carrozzeria.I rapinatori sono stati arrestati e le pistole che avevano usato per sottrarre lo scooter Sh, sono state sequestrate dagli agenti. Entrambe le armi erano delle repliche a cui era stato levato il tappo rosso, obbligatorio per le armi finte.