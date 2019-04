Martedì 9 Aprile 2019, 14:25

Gli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato Luigi Serra, 23enne, casertano, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.Dopo vari appostamenti in via Po e dopo una lunga attività info-investigativa i poliziotti hanno accertato l’attività di spaccio messa in essere dal Serra, decidendo, pertanto di entrare nella sua abitazione.Il 23enne, appena ha visto i poliziotti ha tentato di ingerire alcuni involucri di droga, ma è stato bloccato prima che li potesse ingoiare.Sono stati rinvenuti 14 involucri di cocaina , dal peso totale di circa, 5 grammi e la somma di euro 1230,00, suddivise in vario taglio.Luigi Serra è stato arrestato e su disposizione dell’ Autorità Giudiziaria sottoposto agli arresti domiciliari.