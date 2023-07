«Blocchi miofasciali in chirurgia mammaria»

I blocchi miofasciali sono stati introdotti da Rafael Blanco nel 2011, in alternativa ai blocchi neurassiali e, cioè, all’anestesia toracica peridurale, in voga in quegli anni.

Sono stati proposti come valida alternativa nei casi difficili per conformazione anatomica come ad esempio le scoliosi, le preesistenti fratture alle costole, ma anche in caso di patologie concomitanti come le gravi coagulopatie o le malattie cardiache.

Sono finalizzati alla diffusione dell'anestesia locale nelle bande, un tempo considerate solo elementi che avvolgevano organi e apparati, e che oggi sono paragonate a vere e proprie autostrade in grado di collegare distretti anatomici anche lontani l'uno dall'altro.

La conseguenza è che interventi chirurgici che una volta prevedevano solo l'anestesia generale, oggi possono anche essere effettuati con un’anestesia in loco. Ed infatti in interventi demolitivi e radicali sul seno si fa un ottimo uso di dei blocchi fascia, che, con l'aiuto degli ultrasuoni e degli aghi dedicati, consentono di iniettare anestetico locale laddove corrono le principali strutture nervose della parete toracica.

Possiamo immaginare il torace idealmente diviso in quattro quadranti attraverso due linee perpendicolari che passano per il capezzolo: attraverso la perforazione di questi quattro quadranti, sarà possibile avere un'anestesia completa dell'intero seno e condurre interventi sia minimi che radicali (quadrantectomia con o senza rimozione del nodo sentinella o dell'intero pacchetto linfonodale e mastectomie radicali totali) sotto lieve sedazione.

Inoltre, studi su autorevoli riviste sembrano dimostrare che la preferenza per l'anestesia locoregionale rispetto all'anestesia generale ridurrebbe la cascata di ormoni indotti dallo stress.

Ciò ridurrebbe l'immunosoppressione e sembrerebbe svolgere un ruolo importante nella possibilità di ricorrenza a distanza.

Quindi capiamo maggiormente il motivo per cui, attualmente, i blocchi di parete in chirurgia mammaria tendono a sostituire l'anestesia generale.

*Dirigente medico Servizio anestesia per la chirurgia polispecialistica in Elezione, T.I.P.O, O.T.I. - Azienda ospedaliera Cardarelli