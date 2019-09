Blocco delle forniture negli ospedali dell'Asl Napoli 1, protesta dei lavoratori American Laundry

Mercoledì 11 Settembre 2019, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 16:18

Protestano i lavoratori dell'America Laundry, la società di Melito che, fino a oggi, ha avuto in carico l'appalto dei servizi di lavanderia per gli ospedali dell'Asl Napoli 1. Da questa mattina numerosi manifestanti hanno dato vita a un presidio fuori la sede della Regione Campania, al Centro Direzionale dove sono ancora in corso le proteste dei dipendenti a cui scadranno i contratti alla fine del mese di ottobre.Una delle dipendenti della ditta, è stata soccorsa dall'ambulanza per un malore intervenuto proprio durante la fase più concitata e tesa della manifestazione. «Alla scadenza dei contratti seguirà una procedura di licenziamento collettivo su cui non abbiamo garanzie per tutelare oltre 250 persone - spiega Gianpiero Cretella delegato sindacale Femca-CISL - siamo decisi a tenere alta l'attenzione su ciò che accadrà e chiediamo un incontro con l'assessorato al lavoro della Regione Campania».L'azione di forza imposta dalla protesta è stata la sospensione dei servizi di lavanderia che potrebbero preannunciare disagi e ritardi nelle forniture ospedaliere. «Negli ospedali gestiti da questa maestranza sono venuti a mancare effetti letterecci, tra cui lenzuola che hanno rallentato il funzionamento dell'assistenza sanitaria - ha dichiarato Antonio di Nardo dei Cobas- la direzione strategica del Cardarelli è corsa subito ai ripari attivando procedure urgenti ma il problema vero dell'Asl Napoli 1, è la gestione trasparente degli appalti, perciò ci appelliamo alla Soresa, al Presidente della Commissione Trasparenza della Regione Campania, allo stesso Presidente De Luca affinché pagare non siano più pazienti e lavoratori e chiediamo un tavolo di confronto per garantire il posto di lavoro ai dipendenti dell’American Laundry».In realtà la questione del mancato rinnovo dell'appalto alla ditta nasce da una vicenda giudiziaria delicata . L'American Laundry è stata colpita da un' interdittiva antimafia e per questo, adesso, è gestita da commissari che cureranno il passaggio dell'appalto alla nuova ditta Hospital Service Un passaggio che preoccupa da mesi i lavoratori che vorrebbero garanzie sull'assorbimento automatico nella nuova ditta.La paralisi delle forniture di lenzuola e presidi di lavanderia è stata tamponata con forniture provvisorie da aziende private ma non è detto che, col passare dei giorni, la situazione non possa degenerare procurando disagi ai malati e al personale ospedaliero. Ai lavoratori in protesta si sono aggiunte delegazioni dei sindacati Femca-CISL, della Cgil e dell'Orsa affiancati da Gennaro Saiello, del Movimento 5 Stelle e unico consigliere regionale che ha aderito al sit-in. Per il momento i disagi sono stati contenuti e qualche mancanza è stata tamponata dall'utilizzo di materiale monouso anche nelle sale operatorie.«Ieri abbiamo avuto la regolare fornitura e qualche piccola criticità per lo sterile, per cui si è utilizzato in qualche sala operatoria il monouso-spiega Giuseppe Longo, direttore generale del Cardarelli - ma non c'è nessuna emergenza, tutto funziona e funzionerà regolarmente perché abbiamo provveduto alla fornitura».