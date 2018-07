Napoli, barricate e blocchi stradali a Pianura: «Basta monnezza in strada»

Giovedì 26 Luglio 2018, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2018 19:23

Montagne di rifiuti ammassati al centro della carreggiata hanno provocato il blocco stradale in via Montagna Spaccata, a Pianura. Il blocco è cominciato alle 17. A spostare la grande quantità di sacchetti buttati ai lati dell'arteria viaria sono stati i cittadini esasperati dalla forte puzza che emana la discarica abusiva creata da chi getta illegalmente ogni tipo di rifiuti.Da mesi, la situazione in via Montagna Spaccata già utilizzata per sversamenti abusivi, è peggiorata ulteriormente con le alte temperature che provocano la macerazione dell'immondizia e forti olezzi. L'esasperazione dei residenti è scoppiata anche in seguito all'investimento di una signora pianurese che la scorsa settimana è stata travolta da un'auto perché camminava sulla carreggiata a causa dei rifiuti ammassati sui lati della via.Sul posto sono intervenute le volanti dei commissariati di polizia Pianura e San Paolo oltre a unità dell'ufficio Prevenzione Generale della Questura che si sono adoperati per sollecitare un intervento straordinario dell'Asia, in programma per domattina.«Il problema è datato e risale a più di un anno fa quando decidemmo di eliminare i cassonetti dalla strada per evitare la formazione di discariche abusive-ha spiegato Marco Lazaro, vicepresidente della 9 Municipalità che si è recato sul posto al momento della protesta - oggi viene regolarmente fatta la differenziata porta a porta eppure continuano gli sversamenti abusivi da parte di cittadini esterni al quartiere».