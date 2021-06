Bmt, Snav presenta tutti gli orari e le misure di sicurezza

Anche per Snav un posto di primo piano alla Borsa Mediterranea del Tutismo. Al padiglione 6 ; la compagnia di navigazione napoletana presenta tutti gli orari e le misure di sicurezza introdotte sulle linee per prevenire la diffusione del Covid, e i servizi digitalizzati per le prenotazioni.

I programmi di Snav per il 2021 - spiega l’ad, Giuseppe Langella - sono ambiziosi e mirano ad assicurare collegamenti efficienti e sicuri von le isole del Golfo di Napoli. Ci prepariamo a vivere una grande stagione con Procida Capitale della Cultura 2022”.

Ma i programmi di Snav già per quest’anno presentano conferme importanti con la ripresa dei collegamenti con le isole Eolie, le Pontine e la Croazia. “Tutte rotte - ha sottolineato Langella - dice la bandiera di Snav sventola da anni e dove siamo impegnati a garantire servizi sempre più efficienti e confortevoli”.