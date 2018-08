Venerdì 3 Agosto 2018, 10:22

Casoria 'Il cielo è diventato rosso, il palazzo ha tremato' è il racconto di una notte di paura in via Marconi per lo scoppio di una bomba carta davanti l'entrata del pub Burger Time. La paninoteca è stata inaugurata da pochi mesi, lo scorso febbraio. Un elicottero della polizia sorvola i palazzi della centralissima via Principe di Piemonte, famiglie che scendono in strada per capire cosa fosse accaduto, immagini di una scena spaventosa. La strada è il luogo simbolo della movida in città, popolata fino e tardi da ragazzi. L'episodio è accaduto intorno all'1.30, poco dopo la chiusura e il boato si è sentito a chilometri di distanza. Danni anche agli esercizi confinanti, soprattutto al gazebo del locale a destra del pub e dell'erboristeria alla sua sinistra. Il pub è al piano terra di una palazzina a cinque piani. Indagano i carabinieri della locale Compagnia e sul posto gli uomini della scientifica hanno proseguito i rilievi per tutta la notte. I gestori dell'attività, tutti giovanissimi, nonostante la terribile nottata, sono già attivi per riparare i danni esterni e continuare anche oggi a lavorare nel pub. Elena Petruccelli