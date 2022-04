Bobcat per rimuovere i rifiuti depositati illegalmente: caos traffico a Torre del Greco

Cumuli di rifiuti in un punto dove non è consentito il conferimento, necessario l'intervento del bobcat per rimuoverli. Ma visto che sono troppi i sacchetti, il mezzo è costretto ad una sosta tecnica: caos traffico in via Beneduce. È successo questa mattina lungo l'arteria già di per sé strategica perché utilizzata da diversi automobilisti per raggiungere il casello autostradale, ma in questi giorni ancora più importante a causa dei lavori in corso lungo la Circumvallazione, interventi che hanno fatto aumentare in modo considerevole il transito lungo la prima parte di via Martiri d'Africa.

Quello posto all'altezza di via Libia rappresenta da sempre uno dei punti censiti dal Comune a causa degli sversamenti irregolari. Ciò nonostante non è stato trovato ancora alcun rimedio all'abbandono sconsiderato dei rifiuti, tanto che ciclicamente la ditta incaricata della raccolta e dello smaltimento della spazzatura è costretta a ricorrere alla procedura del «riassetto del territorio» per ripristinare una condizione accettabile. Anche stamattina il bobcat inviato in zona ha iniziato a recuperare gli scarti illecitamente abbandonati, ma in corso d'opera l'operatore incaricato è stato costretto ad effettuare una pausa tecnica, vedendosi costretto ad occupare parte della carreggiata. Risultato? Inevitabili ripercussioni sul traffico, che hanno creato disagio a disagio.