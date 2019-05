Una colorata ondata di danza, guidata da Roberto Bolle, ha invaso il centro di Napoli. È il segnale di inizio di OnDance, la festa della danza presentata ieri dall'étoile dei due Mondi. La compagnia di circa 60 ballerini, capitanata da Bolle al suono della musica di Excelsior, è «strabordata» dall'antico Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo e, dopo aver sorpreso i visitatori con un'esibizione improvvisata nel salone di ingresso del museo, a passo di musica si è portata fino al centro della Galleria Umberto I per regalare ai passanti un altro momento di danza. Alla fine i ballerini, e Bolle con loro, si sono diretti nel vicino Teatro San Carlo. Accanto all'artista ad esibirsi on the road tangueri, giovani ballerini di danza classica e gli street dancer di Red Bull Dance Your Style che domani si sfideranno nell'atteso Qualifier presentato da Ensi e previsto per le 18 in Piazza Dante.

Venerdì 17 Maggio 2019, 20:52

