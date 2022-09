Bollette energia, la mossa del barista: «Caffè solo fino alle 16 per risparmiare»

La crisi energetica e il caro prezzi iniziano a manifestare i primi danni. Pino De Stasio, storico esercente del centro storico di Naoli, decide di ridurre produzione e consumi per reggere il colpo: «Tendo a risparmiare sull'elettricità - dice Pino - soprattutto nella mia attività di pubblico esercizio. Ho inserito solo luci a Light Emitting Diode, e anche queste le uso al 50%. Spengo la macchina del caffè alle 16,30 e offro ai miei clienti solo caffè freddo fatto come da tradizione. Uso la lavastoviglie a pieno carico riempendo il cestello in ogni sua parte. Non accendo i due fari delle insegne fuori dal mio locale».

Una strategia economica che tenta di reggere, ma c’è ancora molto da fare, in quanto le spese sono più che triplicate. «Credo di aver ridotto fortemente il mio consumo – continua De Stasio - ma la mia bolletta è arrivata a 1.850 euro. Ho dimezzato anche l'uso dei condizionatori potenziando la ventilazione in entrata e lasciando il bancone con un condizionatore in funzione. Da questo governo nulla è giunto come ristoro, siamo ancora ai teatrini e ai rimpalli. Provo vergogna per la distanza che c'è tra paese reale e il Parlamento».