Bollette e caro energia, in Campania 400 milioni per famiglie e imprese: ecco il piano di De Luca

Un pacchetto di 400 milioni di aiuti per imprese e famiglie. È la decisione di palazzo Santa Lucia per contrastare gli aumenti e il carovita in generale. «Uno sforzo straordinario per anticipare il governo e il Parlamento, che mi pare stiano perdendo troppo tempo. Due anni fa abbiamo approvato un piano socio-economico per oltre un miliardo di euro, unica regione in Italia. Oggi - annuncia Vincenzo De Luca - facciamo la stessa operazione con un piano da 400 milioni». Ma le opposizioni attaccano parlando di «speculazioni elettorali» mentre i sindacati storcono il naso: «Una fuga in avanti, serve invece un piano strutturale a lungo termine», puntualizza la Cisl.

Il pacchetto più corposo è quello che riguarda l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica che colpiscono aziende e famiglie. In totale 58 milioni per le aziende che anno subito, nel corso del 2022, un incremento del costo dell'energia. La Regione prevede di coprire il 30 per cento di questi incrementi per le bollette comprese in un range tra 5mila e 20mila euro. Misura a sportello con la procedura di selezione delle domande che dovrebbe coprire, calcoli di Santa Lucia, i fabbisogni di circa 40mila imprese campane. Altri 50 milioni di euro, invece, vengono stanziati per le aziende e le comunità energetiche (privati che si associano in gruppo) che vogliono dotarsi di impianti di energia rinnovabili sino ad un massimo di un megawatt. La Regione prevede di coprire il 30 per cento dei costi (a fondo perduto, quindi) e dovrebbe interessare, anche qui, 40mila imprese. E proprio le aziende potrebbero avere maggiore interesse a costruire i nuovi impianti perché il finanziamento si può cumulare con il 50 per cento di credito d'imposta. «Diamo anche fondi ai Comuni che - spiega il governatore - fanno impianti rinnovabili o mettono led sull'illuminazione pubblica o nelle scuole».

Per le famiglie, e utenti in generale, ci sono 23 milioni contro gli aumenti delle bollette idriche. La Regione, infatti, coprirà i maggiori costi dell'energia per la depurazione delle acque dei gestori degli impianti per evitare che si scarichino le maggiorazioni sulle bollette e sugli utenti finali. «Costi che - spiega De Luca - erano destinati a scaricarsi sulle bollette dei cittadini e invece noi li copriamo come Regione, impegnando le aziende a non aumentare le bollette per l'acqua». A cui si aggiungono 30 milioni per migliorare il sistema regionale della distribuzione delle risorse idriche.

Direttamente per le famiglie meno abbienti, invece, i 55,3 milioni previsti come contributo per la locazione. Con la novità che i finanziamenti (circa mille euro annui per 70mila famiglie) non passeranno più per Comuni e piani di zona ma verranno erogati direttamente dalla Regione. Dieci milioni, invece, vanno rispettivamente alle donne (e figli) vittime di violenza (3 milioni in totale) e 7 per i minori che vogliono accedere ad attività sportive. Infine 26 milioni per le famiglie con redditi bassi sotto forma di voucher per gli asili nido per i bambini sino a 36 mesi. Misure a cui si aggiunge anche il rinnovo per gli abbonamenti gratis al trasporto pubblico per studenti anche per il prossimo anno scolastico e 107 milioni per le borse di studio agli studenti meritevoli.

Ma la manovra finisce sotto il fuoco di fila degli attacchi di Lega e grillini (mentre Forza Italia si smarca). «Nella nostra regione già ci sono le tasse più alte d'Italia per le sparate di De Luca. Vorrei ricordargli che durante la pandemia stanziò fondi che poi hanno ripagato i campani sotto forma di nuove tasse. Noi diciamo basta ad annunci e becera propaganda elettorale», attacca il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera. «A pochi giorni dalle elezioni, il governatore De Luca riesce sempre, magicamente, a trovare e distribuire soldi a pioggia e trova la capacità straordinaria di promettere qualsiasi cosa pur di recuperare qualche voto. I cittadini e le imprese della nostra terra sono in grande difficoltà e hanno bisogno di piani concreti, non di speculazioni», dichiara invece il capogruppo regionale M5s Michele Cammarano. Ma anche i sindacati sono freddi, più che altro per la mancata concertazione. «Innalzare le accise Regionali ai tempi dello scorso Defr, agevolare la mobilità passiva in tema sanitario, versare rate per le sanzioni relative alle multe combinate della Ue alla Campania in materia di smaltimento rifiuti pari a 283 milioni di euro, sono solo alcuni dei buchi neri e a pagarne le conseguenze - attacca la segretaria generale della Cisl Campania Doriana Buonavita - sono solo i cittadini campani ai quali si dà con la mano destra per poi togliere con la sinistra. Speriamo che terminata anche questa campagna elettorale si riesca a fare a meno delle fughe in avanti per dare inizio ad un proficuo Piano sociale ed economico strutturale».