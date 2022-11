«Il Comune di Napoli non paga le bollette»: le case popolari rimangono al freddo

«Oggi apprendo da cittadini esasperati che sono stati apposti sigilli ai contatori. Mi attivo per conoscere le motivazioni di tale assurdità e scopro che il Comune di Napoli non ha ottemperato al pagamento del dovuto al distributore di energia». È quanto afferma il consigliere comunale di Forza Italia Salvatore Guangi. «Oggi, in via Ettore Lepore Edificio 15 - spiega - ci sono più di 50 famiglie con anziani, bambini e persone con seri problemi di salute che sono al freddo perché il Comune si è «dimenticato» o, peggio ancora, non può pagare le bollette. Totale assenza di programmazione o di controllo? Qualsiasi sia stata la motivazione di questo gravissimo disservizio il risultato tangibile è che ci sono persone fragili al freddo».

«La politica degli annunci - prosegue il consigliere comunale berlusconiano - non serve, i cittadini hanno bisogno di azioni concrete per sentire la vicinanza dell'Amministrazione. Mi attiverò nelle opportune sedi istituzionali per individuare i responsabili di tali disagi e far risolvere quanto prima questo inconcepibile problema».