Una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale nelle campagne di Visciano: arrivano gli artificieri

I carabinieri di Visciano, insieme con quelli della stazione forestale di Roccarainola - allertati da un cittadino - hanno trovato in un fondo agricolo nelle campagne viscianesi un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. Il personale specializzato del nucleo carabinieri artificieri di Napoli ha classificato l'ordigno come «bomba a mano modello n. 36». L'arma - deteriorata e mancante della sicura di trasporto e maneggio - è stata fatta brillare e l'area è stata messa in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA