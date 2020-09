Un ordigno rudimentale è esploso la scorsa notte intorno alle 01.30 in via Pessina a San Giorgio a Cremano. La deflagrazione ha danneggiato il portone d'ingresso di un edificio abitato da 17 famiglie. Subito dopo lo scoppio diversi residenti si sono riversati in strada. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale. Indagini in corso per risalire alle cause.

