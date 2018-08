Bomba d'acqua su Napoli, cede il costone: chiusa al traffico via Pisani

Venerdì 17 Agosto 2018, 08:27

QUARTO - Una frana è avvenuta ieri sera intorno a mezzanotte a via Pisani nella zona di confine tra Pianura e Quarto. Molto probabilmente il tutto causato dalle forti piogge di queste ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, oltre alla Protezione Civile che hanno apposto una cartellonistica provvisoria per l'interdizione temporanea di via Pisani che resterà chiusa al traffico fino a nuovo comunicazione. Non si registrano danni a persone o cose.Il terreno franato verrà messo in sicurezza nelle prossime ore oltre alle zone laterali l’arteria stradale. «Siamo stati sul posto per monitorare la situazione e seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore - hanno spiegato con una nota i rappresentanti della nona municipalità Soccavo e Pianura -. In via di risoluzione, invece, la problematica relativa agli allagamenti di ieri pomeriggio. La bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città ha messo in ginocchio interi quartieri. Qualche difficoltà, allo stato attuale, si registra nella sola via Cannavino».