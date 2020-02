Bomba davanti all'ingresso della Banca Popolare di Bari nel Napoletano

Bomba alla Popolore di Bari, distrutto l'ingresso. È quanto successo ieri poco dopo la mezzanotte in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano. I banditi hanno posizionato l'ordigno davanti l'ingresso della filiale che ha distrutto la porta blindata e danneggiato negli uffici. Il boato è vietato udito in tutta la città. Al vaglio dei carabinieri le immagini del sistema di videosorveglianza della banca. Due settimane fa una bomba simile distrusse il bancomat della banca Popolare di Novara al corso Campano sempre a Giugliano. © RIPRODUZIONE RISERVATA