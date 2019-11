Torre Annunziata, altra bomba della camorra: è la quinta da sabato

Un'altra bomba della camorra. Stanotte, l'ordigno artigianale è stato piazzato davanti ad un negozio di ortofrutta a via Cuparella, a Torre Annunziata. L'esplosione ha causato danni alla saracinesca. Da sabato notte, questa è la quinta bomba a Torre Annunziata.

LEGGI ANCHE Nunzia uccisa, i due figli piccoli in adozione e il papà femminicida: «Fatemeli rivedere»

Nei precedenti casi erano stati individuati come vittime parenti più o meno prossimi di alcuni spacciatori, tra cui spicca il figlio del boss Giuseppe Falanga di Torre del Greco. Uno degli ordigni piazzati domenica non è esploso. In questo caso, invece, poco prima delle 3 è stato colpito un negozio. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, agli ordini del dirigente Claudio De Salvo.

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA