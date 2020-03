Terza bomba in tre mesi a Cicciano. Nel tardo pomeriggio di oggi - erano circa le 19 - un ordigno è esploso in una traversa di via Mulimento, nella parte nord della ex città della pasta. Colpita e distrutta la vettura di un uomo. La forte esplosione è stata sentita da diversi residenti impauriti che hanno contattato le forze dell'ordine. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Nola che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti anche attraverso le telecamere delle abitazioni della zona. Lo scorso 8 gennaio una bomba venne fatta esplodere in via Roma davanti a un negozio di materassi mentre 4 giorni prima un ordigno era scoppiato, sempre nelle ore notturne, in via Corpo di Cristo. © RIPRODUZIONE RISERVATA