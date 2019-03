Boato nella notte, bomba carta nel negozio di biciclette nel Napoletano

Mercoledì 27 Marzo 2019, 10:59

Una bomba carta fatta detonare contro la serranda di un negozio ha scosso la notte di San Giorgio a Cremano. Poco dopo la mezzanotte, all'angolo tra via Gianturco e via Don Morosini, l'ordigno artigianale è stato fatto detonare accanto alla saracinesca di un rivenditore di biciclette. L'esplosione ha divelto la serranda del locale e distrutto alcuni vetri delle finestre dei palazzi circostanti. Un boato assordante quello udito in tutta la parte alta della città, che ha inevitabilmente fatto riversare in strada curiosi e residenti, attirati anche dalla coltre di fumo sollevatasi.Immediato l'intervento sul posto degli uomini del commissariato locale di polizia, coadiuvati anche da una pattuglia dei carabinieri. Le forze dell'ordine hanno quindi effettuato il primo sopralluogo sul posto, mettendo in sicurezza l'area e ascoltando i titolari dell'attività giunti poco dopo a verificare la situazione. Nessuna pista è esclusa al momento, con i video delle telecamere di sicurezza esterne - puntate proprio all'ingresso - che potrebbero offrire un contributo fondamentale alla risoluzione del caso. La Scientifica, impegnata in un'altra uscita nella notte, sta effettuando in mattinata tutti i rilevamenti del caso: secondo le indiscrezioni la bomba carta utilizzata peserebbe poco meno di un chilo.A destare i sospetti degli investigatori è stato l'orario insolito in cui si è registrato l'episodio, apparentemente troppo presto rispetto agli «standard» per un evento di questo tipo. Non di rado a mezzanotte, anche nel cuore della settimana, l'incrocio è infatti ancora popolato da moto e automobili dirette verso Napoli o di semplici passanti. Già in passato alcuni esercizi del centro, in particolare bar e ristoranti, erano stati vittime di raid esplosivi in notturna. Alla fine, comunque, il bilancio complessivo parla di una serranda squarciata e di danni alla facciata d'ingresso, oltre a qualche finestra delle abitazioni circostanti andata in pezzi per l'onda d'urto. Nessuna macchina parcheggiata nelle vicinanze del marciapiede è invece rimasta coinvolta.