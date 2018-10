Lunedì 22 Ottobre 2018, 18:58

La giornata di allerta meteo non ha risparmiato l’area Flegrea che in più quartieri, è stata interessata da allagamenti e disagi. Ne è un esempio l’area tra Bagnoli e via Napoli a Pozzuoli, dove nel pomeriggio diversi tombini hanno ceduto sotto la pressione delle acque incanalate nelle fognature. Stessi disagi, con grandi flussi d’acqua ai limiti della carreggiate si sono registrati anche tra Fuorigrotta e Agnano.